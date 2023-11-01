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بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاحد

السبت 18 مارس 2023 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. كشف وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاحد



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبث، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 19 مارس 2023.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (11/2023)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (11/2023).

ونوهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (11/2023): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (11/2023): اضغط هنا

#معبر رفح #الية السفر #الداخلية #السفر

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