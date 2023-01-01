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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الخواجا في رام الله

السبت 18 مارس 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الخواجا في رام الله



رام الله / سما /

شيعت جماهير شعبنا في بلدة نعلين غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (32 عاما)، بعد تسلم جثمانه يوم أمس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الخواجا من أمام مجمع فلسطين الطبي بمراسم عسكرية، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أن يُصلى عليه في مسجد البلدة، ليتم بعدها مواراته الثرى في المقبرة.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد الخواجا الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

كان من المقرر تسليم جثمان الشهيد الخواجا يوم الجمعة الماضي 10 آذار، لكن سلطات الاحتلال تراجعت، عن تسليم جثمانه.

يُذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل ذوي الشهيد الخواجا أكثر من مرة، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت أقاربه، وآخرها أمس، حيث اعتقلت ابن عمه.

#الخواجا #شهيد #جنازة #رام الله

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