مجدلاني يتحدث عن امكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان!!!

رام الله/ سما/

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم السبت 18/3/2023 ، ان لا معلومات بشأن صرف مخصصات التنمية الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك .

وقال مجدلاني : ان قرار الصرف يأتي من وزارة المالية ، ووزارة التنمية الاجتماعية جهزت الكشوفات للصرف .

شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين أكد في تصريحات سابقة، أنّ الاتحاد الأوروبي يساهم بنصف مخصصات الشؤون الاجتماعية وليس بأكملها.

وقال عثمان إنّ الاتحاد الأوروبي يدفع نصف مخصصات الشؤون الاجتماعية، كمساهمة ولا نغطيها بأكملها، وتم تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وأوضح، أنّ السلطة الفلسطينية هي من ستعلن عن تاريخ وتفاصل وموعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لهذه الدفعة.

في تصريحات سابقة لمفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون ، قال إنه "من المتوقع أن تصرف الوزارة مخصصات الشؤون خلال الأسبوعين المقبلين أي قبل شهر رمضان المبارك".