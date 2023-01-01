إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (12 - 17 مارس 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12422 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12156 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12 ألف و240 مواطناً و150 أجانب، و32 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11 ألف و958 مواطنًا، و156 أجنبيًا، و38 من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات كانت تتلقى العلاج في الضفة والداخل المحتل.