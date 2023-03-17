استطلاع رأي اسرائيلي: معسكر اليسار يتقدم والليكود يتراجع

وكالات / سما/

نشرت القناة 12 العبرية استطلاعًا جديدًا تبين فيه أن غالبية الإسرائيليين يرون أن حكومة بينيت- لابيد السابقة كانت "لصالح الجمهور" بشكل أفضل من حكومة نتنياهو الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء استطلاع للانتخابات أظهر أن الليكود يتراجع بينما تزداد قوة غانتس.

وأجاب المشاركون في الاستطلاع على أي حكومة تعمل بشكل أفضل "للجمهور"، وزعم أن 48٪ اختاروا حكومة بينيت لابيد، بينما اختار 38٪ حكومة نتنياهو.

وفي المجال الاقتصادي، صوت 45٪ للحكومة السابقة و 39٪ للحكومة الحالية، لكن في المجال الأمني، قال 42٪ إن أداء الحكومة الحالية أفضل، مقابل 39٪ للحكومة السابقة، و19٪ لا يعرفون.

وفي سؤال آخر طُلب من المستطلعة آراؤهم إجابته: في حالة حدوث أزمة دستورية، إلى من ينبغي أن يستمع رئيس الأركان، ورؤساء الموساد، والشين بيت ومفوض الشرطة إلى المحكمة العليا أم الحكومة؟، حيث قال 40٪ إنه على رؤساء الأجهزة الأمنية الانصياع للمحكمة العليا، و 40٪ يعتقدون أن عليهم اتباع تعليمات الحكومة، وأجاب 20٪ أنهم لا يعرفون.

في غضون ذلك، وفقًا لاستطلاع التفويضات، لو أجريت الانتخابات اليوم لكان الليكود قد خسر ثلاثة مقاعد ووصل إلى 29، ويش عتيد بـ 23، ومعسكر الدولة 17، وسموتريتش وبن غفير سينخفضان إلى 12، شاس 10، يهودت هتوراة 7، راعام وإسرائيل بيتينا 6، ميرتس وحداش-تعال 5، وحزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم.

وفي الصورة النهائية ستكون كتلة اليمين ب 58 مقعدا و 62 للمعارضة.