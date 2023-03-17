قناة عبرية: هذا ما ستطلبه القاهرة خلال اجتماع شرم الشيخ من الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، أن القاهرة ستحاول الضغط على الاحتلال الإسرائيلي خلال القمة التي ستعقد في شرم الشيخ يوم الأحد المقبل من أجل وقف عملياتها العسكرية في مناطق الضفة الغربية.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن الاجتماع سيركز على ضرورة وقف التصعيد خلال شهر رمضان الذي يبدأ نهاية الأسبوع الجديد.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن اللقاء سيعقد في ظل استمرار التصعيد الميداني ومع تزايد الإنذارات بإمكانية وقوع هجمات جديدة خاصة خلال شهر رمضان.

وأشارت القناة إلى أن جيش الاحتلال لديه قائمة من المطلوبين يسعى للوصول إليهم قبل بدء شهر رمضان، وكان من بين أولئك الناشط في كتيبة جنين نضال خازم الذي اغتيل أول أمس.