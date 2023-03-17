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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 18 مارس 2023 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، استشهاد الشاب يزن عمر خصيب (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البيرة الشمالي، ووقوع عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

شهيد من قفين عند مدخل البيرة وعشرات الإصابات في الضفة

"فتح": تصريحات قادة حماس تحريض علني على الاقتتال الداخلي ودعوة إلى تكرار النموذج الانقلابي الدموي

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف باستشهاد عمر عوادين

سموتریتش يواصل هذيانه الفاشي.. "لا دولة عربية في أرض إسرائيل"!

الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

وزير الخارجية التركي يزور مصر اليوم بعد عشر سنوات من القطيعة

استطلاع: الديمقراطيون في الولايات المتحدة يتعاطفون أكثر مع شعبنا

استطلاع: أكثرية الإسرائيليين يرون الحرب الأهلية "سيناريو محتمل"

بلينكن حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"

توقيع اتفاقات بين بكين وموسكو الأسبوع الجاري تدخل العلاقات بين البلدين في "عصر جديد"

"الأيام":

شهيد برصاص الاحتلال شمال البيرة وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون ويهدمون سلاسل حجرية في حوسان

قناة عبرية: عشرات الإنذارات بوقوع عمليات مسلحة

موقع عبري: الجيش سيعزز انتشاره في الضفة والقدس خلال شهر رمضان

الاحتلال يرفض تجميد قرار هدم مدرسة جب الذيب

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق باستشهاد الفتى عوادين في جنين

نعلین: تسليم جثمان الشهيد سفيان الخواجا وتشييعه اليوم

اتهام إسرائيليين بمحاولة حرق مسجد قرب تل أبيب

"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين على خلفية غزو أوكرانيا

بلينكن: الإصلاحات في إسرائيل تتطلب "توافقاً"

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"القدس":

شهيد بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

اسرائيل تعلن العثور على مسيرة قرب الحدود مع لبنان

الأسرى يواصلون خطوات العصيان لليوم الـ 32

الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين على خلفية «غزو» أوكرانيا

سموتريتش يتجه لتنفيذ "خطة الحسم" لضم الضفة

الشركات الأميركية تريد من موظفيها العودة للعمل في المكاتب

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