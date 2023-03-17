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الشيخ يؤكد مشاركة وفد فلسطيني في اجتماع شرم الشيخ.. ويكشف عن ابرز أهداف اللقاء

السبت 18 مارس 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يؤكد مشاركة وفد فلسطيني في اجتماع شرم الشيخ.. ويكشف عن ابرز أهداف اللقاء



رام الله / سما /

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ صباح اليوم السبت، أن وفداً فلسطينياً سيشارك في شرم الشيخ بمصر غداً الأحد، في الاجتماع المقرر أن يتم بحضور إقليمي ودولي يشمل إسرائيل ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر، "يشارك الوفد الفلسطيني يوم غد في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي.. للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

وأضاف الشيخ أن الهدف من المشاركة الفلسطينية: "المطالبة بوقف هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد ابناء شعبنا ووقف الاجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وارضه وممتلكاته ومقدساته".

وكان اجتماع خماسي عقد الشهر الماضي في مدينة العقبة جنوبي الأردن، بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، وخلص إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

#شرم الشيخ #حسين الشيخ

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