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هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا

السبت 18 مارس 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا



وكالات / سما /

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن مركز الزلزال الجديد منطقة شاغليان جريت في كهرمان مرعش، على عمق 5.3 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضحت، أنه لا أنباء أولية عن وقوع أضرار جراء الزلزال، وذلك بعد أسابيع من الزلزال الكبير الذي كان مركزه الولاية نفسها. وقالت إنها تباشر أعمال البحث الميداني.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا وشمالي سوريا وأعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا واسعا، ووصف بأكبر كارثة في تاريخ تركيا الحديث.

#تركيا #هزة أرضية #كهرمان مرعش #زلزال

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