طقس فلسطين: منخفض جوي وامطار متفرقة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 18 مارس 2023، أن تتأثر البلاد تدريجياً خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً وماطراً على فترات وشديد البرودة خاصة في المنطق الجبلية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.