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منخفض جوي يضرب فلسطين غداً السبت

الجمعة 17 مارس 2023 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي يضرب فلسطين غداً السبت



رام الله/سما/

تتأثر فلسطين خلال الأيام المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة وشتوية الطابع مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى.

وذكر موقع طقس فلسطين أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة ورطبة سيبدأ تأثيرها على البلاد اعتبارا من النصف الثاني من يوم غد السبت وتصل ذروتها يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله تعالى.

وأشار إلى تراجع درجات الحرارة بشكلٍ كبير خلال الأسبوع القادم خاصة في نصفه الأول ومنتصفه كذلك الأمر.

وأوضح أن الأمطار ستتركز بشكل أساسي في المناطق الشمالية وتمتد بشكل أضعف نحو مناطق الوسط وصولاً إلى جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة إن شاء الله.

وذكر الراصد الجوي ليث العلامي أن فلسطين تتأثر غدا السبت بمقدمة منخفض جوي وزخات محلية من الأمطار متوقعة فوق بعض المناطق، فيما يزداد تأثير المنخفض الجوي يومي الأحد والإثنين بطقس شتوي بارد وأمطار تشمل مناطق واسعة.

وفيما يخص انحسار المنخفض، بين العلامي، أنّ المنخفض الجوي سيبدأ تدريجيًا بالانحسار من يوم الثلاثاء المقبل، بحيث تقل شدّته، وترتفع قليلًا درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة، وفرص الهطولات المطرية المتفرقة.

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