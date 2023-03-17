قناة عبرية: عشرات الإنذارت بوقوع عمليات.. ماذا عن "مجدو"؟

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن المنظومة الأمنية في جيش الاحتلال ​​لديها عشرات الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات فدائية.

و أشارت قناة كان العبرية الى أنه وقبل أقل من أسبوع على رمضان، فإن هناك عشرات الإنذارات حول وقوع عمليات ضد اهداف "إسرائيلية".

وبحسب القناة فإن المنظومة الأمنية لديها قائمة من المطلوبين تحاول الوصول إليهم قبل شهر رمضان وكان من بينهم الشهيد نضال خازم الذي قتل أمس في جنين.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك حالة تأهب عالية في الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وحول عملية مجدو، تقول القناة إنه لا زالت هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة حول العملية، وأن هناك رغبة إسرائيلية بالرد لكن حتى اللحظة لا يوجد هدف محدد للمسؤولين عن العملية لمهاجمتهم.

و قال مسؤول أمني للقناة: حتى الآن لم يتضح لنا من أي مكان بالضبط ومتى حدث التسلل.

وبالنسبة لقمة شرخ الشيخ، ذكرت أنه يوم الأحد سيكون الاجتماع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للضغط على إسرائيل بوقف التصعيد خلال شهر رمضان.

و في وقت سابق نقلت القناة العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله: "إنّ المؤسسة الأمنية في حالة تأهب قبل رمضان".

وذكرت "كان" العبرية، أنّ قيادة المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال يتحدثون في جلسات التقييم عن رصد إشارات تؤكد بأننا في ذروة التصعيد".