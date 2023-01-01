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إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب رام الله

الجمعة 17 مارس 2023 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب رام الله



رام الله/سما/

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية بيتين شمالي رام الله، مساء الجمعة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الفلسطيني حاول طعن قوة من الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيتين، وفي أعقاب ذلك جرى إطلاق النار عليه من دون تسجيل إصابات في صفوف الجنود".


وأفيد بأنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس المحتلة لاستكمال العلاج، فيما لم تعرف حجم إصابته حتى الآن.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز "بيت إيل" شمالي رام الله بشكل كامل من كلا الاتجاهين في أعقاب إطلاقها النار على الفلسطيني.

#رام الله

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