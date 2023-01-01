  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: وزيرة الرياضة الكندية تهرب من سؤال عن فلسطين

الجمعة 17 مارس 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: وزيرة الرياضة الكندية تهرب من سؤال عن فلسطين



وكالات

لم تستطع باسكال سانت أونغ وزيرة الرياضة الكندية تحمّل سؤال أحد الصحافيين، حول ازدواجية المعايير التي يتعامل الغرب بها مع القضايا الدولية، خاصة فلسطين، لتقوم بالتهرب منه بعدما قررت عدم الإجابة.

وقام الصحافي بحسب التسجيل، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، بتوجيه سؤاله لوزيرة الرياضية الكندية: "لماذا يمنع الرياضيون الروس والبيلاروس من المشاركة في الأولمبياد ولا يمنع الأميركيون؟ مع أن أميركا احتلت العراق وأفغانستان".

وتابع الصحافي توجيه أسئلته: "لماذا لا يمنع الإسرائيليون مع أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ 50 عاماً؟"، لتقوم وزيرة الرياضية الكندية بالهروب من الإجابة، وتغادر المكان، الذي وجدت فيه.


ولاقى التسجيل المصور لباسكال سانت أونغ وزيرة الرياضة الكندية تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الدول الغربية تواصل سياسة ازدواجية المعايير في القضايا التي تخص الدول الأخرى، خاصة القضية الفلسطينية.



#كندا #ويرة الرياضة الكندية

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

سخرية واسعة في "إسرائيل" من سموتريتش بعد زيارته واشنطن (فيديو)

جيش الاحتلال : تم تصفية عناصر خطرة من الجهاد الاسلامي في جنين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

استطلاع: الأغلبية تؤيد الجماعات الفلسطينية المسلحة

الجنائية الدولية تصدر مذكرة لـ"اعتقال بوتين".. وموسكو ترد

لأول مرة.. استطلاع للرأي يظهر تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين يزيد عمليات المقاومة

تراشق إعلامي حاد بين فتح وحماس بعد تصريحات هنية في الجزائر

أبو مرزوق: خيارنا ومصلحتنا تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال

هل تنجح "وثيقة جنين" بما فشلت به لقاءات المصالحة؟

سموتريتش

سخرية واسعة في "إسرائيل" من سموتريتش بعد زيارته واشنطن (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية