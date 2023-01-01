فيديو: وزيرة الرياضة الكندية تهرب من سؤال عن فلسطين

وكالات

لم تستطع باسكال سانت أونغ وزيرة الرياضة الكندية تحمّل سؤال أحد الصحافيين، حول ازدواجية المعايير التي يتعامل الغرب بها مع القضايا الدولية، خاصة فلسطين، لتقوم بالتهرب منه بعدما قررت عدم الإجابة.

وقام الصحافي بحسب التسجيل، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، بتوجيه سؤاله لوزيرة الرياضية الكندية: "لماذا يمنع الرياضيون الروس والبيلاروس من المشاركة في الأولمبياد ولا يمنع الأميركيون؟ مع أن أميركا احتلت العراق وأفغانستان".

وتابع الصحافي توجيه أسئلته: "لماذا لا يمنع الإسرائيليون مع أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ 50 عاماً؟"، لتقوم وزيرة الرياضية الكندية بالهروب من الإجابة، وتغادر المكان، الذي وجدت فيه.



ولاقى التسجيل المصور لباسكال سانت أونغ وزيرة الرياضة الكندية تفاعلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الدول الغربية تواصل سياسة ازدواجية المعايير في القضايا التي تخص الدول الأخرى، خاصة القضية الفلسطينية.





