الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سفيان الخواجا

رام الله/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين غرب رام الله.

وكان في استقبال الجثمان عند حاجز "نعلين" العسكري، ذوو الشهيد وطواقم الهلال الأحمر، والهيئة العامة للشؤون المدنية، وجرى نقله بمركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي.

وسيجري تشييع جثمان الشهيد الخواجا غداً السبت انطلاقا من مجمع فلسطين الطبي برام الله، على أن يوارى الثرى في مقبرة بلدة نعلين غرب رام الله.

واستشهد الخواجا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، فيما احتجز الجنود مركبة الإسعاف، ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

وكان من المقرر تسليم جثمان الشهيد الخواجا يوم الجمعة الماضي 10 آذار، لكن سلطات الاحتلال تراجعت، عن تسليم جثمانه.



وسيتم دفن الشهيد الخواجا يوم غد السبت.

يشار إلى أن الخواجا استشهد برصاص جيش الاحتلال بتاريخ 2020-03-23.

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