أبو مرزوق: خيارنا ومصلحتنا تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال

موسكو/سما/

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس وعضو المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق إن خيارنا ومصلحتنا المباشرة هي تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال، مضيفا: "نرفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء".

وأضاف أبو مرزوق في تصريح صحفي، من العاصمة الروسية موسكو، إنّ هناك مواجهة إسرائيلية جديدة مع الشعب في أراضي الـ48 "أساسها هدم البيوت"، مشيراً إلى وجود كلام لا إجراءات من قبل الأميركيين والأوروبيين "للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف جرائمه".

واعتبر أبو مرزوق أنّ قرارات الهدم الإسرائيلية في أراضي الـ48 تشير إلى "مرحلة جديدة داخل الخط الأخطر"، لافتاً إلى أنّ مشكلة المقاومة الفلسطينية هي في "التنسيق الأمني والمعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال للأسف".

ودعا المسؤول في حركة "حماس" إلى أن ينتبه بعض الفلسطينيين إلى أنّ "التعاون والتنسيق مع شعبه أهم من التنسيق والتعاون مع الاحتلال".

.أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"مساندة الفلسطينيين للأسير خضر عدنان وصموده في وجه السجّان الإسرائيلي.

ويواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام في زنازين معتقل "الجلمة"، فيما حذرت وزارة الأسرى والمحررين من تدهور وضعه الصحي وفقدانه الكثير من وزنه.

واستقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس الخميس، وفداً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركةموسى أبو مرزوق.

وتناولت المحادثات التي جرت في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية الوضع الفلسطيني المتفجر "في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة"، واستعرضت المحادثات أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

ويأتي ذلك تزامناً مع تواصل اعتدءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين، وتصاعدها في الضفة الغربية المحتلة خصوصاً، إذ يرتقي بشكل شبه يومي شهداء فلسطيينيون ويُصاب آخرون جرّاء تصدّيهم لهذه الاعتداءات.