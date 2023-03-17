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لأول مرة.. استطلاع للرأي يظهر تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين

الجمعة 17 مارس 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. استطلاع للرأي يظهر تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين



واشنطن/سما/


أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "غالوب" أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة، لأول مرة، أكثر ميلا للتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين.

وعندما سأل منظمو استطلاعات الرأي ، "في حالة الشرق الأوسط، هل تعاطفكم أكثر مع الإسرائيليين أم أكثر مع الفلسطينيين؟"، أجاب 49% من الديمقراطيين أنهم تعاطفوا أكثر مع الفلسطينيين و38٪ تعاطفوا أكثر مع الإسرائيليين، و 13٪ قالوا إنهم لا يتعاطفون مع أي منهما أو ليس لديهم رأي.

إلا أن تأييد الجانب الإسرائيلي من قبل الجمهوريين بقي قويا، حيث أظهر الاستطلاع أن التعاطف مع الإسرائيليين زاد 78%، و11% مع الفلسطينيين، و49٪ من المستقلين يتعاطفون مع الإسرائيليين و32٪ مع الفلسطينيين.

أما بشكل إجمالي، فإن 54% من الأمريكيين يتعاطفون مع الإسرائيليين و31% يتعاطفون مع الفلسطينيين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تأرجحا في التأييد للفلسطينيين خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان 55٪ من الديمقراطيين قبل عقد أكثر تعاطفا مع إسرائيل و19٪ تعاطفوا أكثر مع الفلسطينيين.

#الديمقراطيين #الحزب الجمهوري #الحزب الديمقراطي الامريكي #فلسطين

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