لأول مرة.. استطلاع للرأي يظهر تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين

واشنطن/سما/



أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "غالوب" أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة، لأول مرة، أكثر ميلا للتعاطف مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين.

وعندما سأل منظمو استطلاعات الرأي ، "في حالة الشرق الأوسط، هل تعاطفكم أكثر مع الإسرائيليين أم أكثر مع الفلسطينيين؟"، أجاب 49% من الديمقراطيين أنهم تعاطفوا أكثر مع الفلسطينيين و38٪ تعاطفوا أكثر مع الإسرائيليين، و 13٪ قالوا إنهم لا يتعاطفون مع أي منهما أو ليس لديهم رأي.

إلا أن تأييد الجانب الإسرائيلي من قبل الجمهوريين بقي قويا، حيث أظهر الاستطلاع أن التعاطف مع الإسرائيليين زاد 78%، و11% مع الفلسطينيين، و49٪ من المستقلين يتعاطفون مع الإسرائيليين و32٪ مع الفلسطينيين.

أما بشكل إجمالي، فإن 54% من الأمريكيين يتعاطفون مع الإسرائيليين و31% يتعاطفون مع الفلسطينيين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تأرجحا في التأييد للفلسطينيين خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان 55٪ من الديمقراطيين قبل عقد أكثر تعاطفا مع إسرائيل و19٪ تعاطفوا أكثر مع الفلسطينيين.