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عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية

الجمعة 17 مارس 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية



محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق في بيت دجن شرق نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب 8 مواطنين بحالات اختناق في كفر قدوم شرق المدينة.

وفي رام الله، أصيب مواطنان بشظايا قنابل صوت التي أطلقتها قوات الاحتلال صوب المتظاهرين في  قرية اللبن الغربي غرب المدينة.

#رام الله #كفر قدوم #بيت دجن #اللبن الغربي

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