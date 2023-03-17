الاحتلال يرفض تجميد قرار هدم مدرسة "تحدي 5" شرق بيت لحم

بيت لحم/سما/

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف المتعلق بتجميد قرار هدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية المختلطة، في منطقة جب الذيب ببيت تعمر، شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، اليوم الجمعة، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي قدمته الهيئة لتجميد قرار هدم المدرسة، عقب قرار الهدم الجائر الذي صدر قبل نحو أسبوع وتضمن مهلة 60 يوما للتنفيذ.

يشار إلى أن المدرسة تضم الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي، ويدرس فيها 66 طالبا وطالبة، وقد تعرضت للهدم عام 2017، قبل أن يتم إعادة بنائها، وهي قائمة على أرض تبرع بها مواطنون.