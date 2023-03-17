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الاحتلال يُغلق عدة شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي

الجمعة 17 مارس 2023 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُغلق عدة شوارع في القدس لتأمين ماراثون تهويدي



القدس المحتلة/سما/

 أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشوارع في مدينة القدس، بحجة تأمين مسير ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن شرطة الاحتلال أغلقت عشرات الشوارع من شمال المدينة (التلة الفرنسية والشيخ جراح)، وصولا إلى جنوبها (شارع القدس- الخليل) بما فيها منطقة حي المصرارة، وباب الخليل، وباب الجديد، وشارع يافا، وانتشرت بشكل مُكثّف في الطرقات، بحجةِ تأمين ما يسمى "ماراثون القدس 2023".

ويتزامن الماراثون التهويدي مع توافد آلاف الفلسطينيين والمقدسيين إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يعيق دخولهم ووصولهم للبلدة القديمة والمدينة نتيجة إغلاق عشرات الشوارع.

#القدس

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