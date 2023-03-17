رام الله/سما/

ا- تصدر استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين، برصاص قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين أمس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- جنين تنزف .. والعالم يصمت

- إصابات في نابلس وهدم منزل في دير عمار وتواصل إرهاب المستوطنين بمسافر يطا

- إعدام الشاب نضال خازم.. عقلية الإجرام مترسخة في جيش الاحتلال

- الحكومة أدانت الجريمة والأردن حذر من عواقب استمرار العدوان الإسرائيلي... الرئاسة: مجزرة الاحتلال في جنين تهدف لتفجير الأوضاع

- عواد: مؤشرات إيجابية على انتظام العملية التعليمية الأسبوع المقبل

- 20 عاما على رحيل شهيدة فلسطين راشيل كوري

- الأسرى يواصلون "العصيان" والأسيران الزبيدي ومناصرة يواجهان ظروفا قاسية

- المستشار الألماني: ما زلنا نؤمن بحل الدولتين والتوسع الاستيطاني لا يساهم في دفع السلام

- الإمارات تقدم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار حوارة

- "على المجتمع الدولي التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بقضيتنا"... اشتية يستقبل رئيس البرلمان الكوري الجنوبي ويبحث معه تعزيز التعاون

- التقى المالكي في نواكشوط... وزير الخارجية الموريتاني يؤكد أهمية الحضور الفلسطيني في أعمال "التعاون الإسلامي"

- المستشارة القضائية تطالب بن غفير بالامتناع عن إصدار تعليمات للشرطة

- ألمانيا أعلنت أنها تتابع الأمر بقلق بالغ... تجدد التظاهرات في إسرائيل ضد خطة إضعاف القضاء وإئتلاف نتنياهو يرفض "تسوية" هرتسوغ

"الأيام":

- جريمة اغتيال وسط المدينة في وضح النهار... جنين مجددا: أربعة شهداء برصاص جيش الاحتلال

- جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب

- مشروع قرار إيرلندي لسحب الاستثمارات من شركات تعمل داخل المستوطنات

- عصيان الأسرى يدخل شهره الثاني وتكثيف الإعداد للإضراب عن الطعام

- مصرع عاملين من السموع بحادث عمل في الداخل

- إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام ... هدم منزل في دير عمار وإخطارات بدير بلوط

- "التربية" تأمل انتظام الدوام مطلع الأسبوع وتعلن الأحد خطة تنفيذية لـ"التوجيهي"

- نتنياهو يصف احتجاجات الشارع "بالسخيفة والعبثية"

- تجدد التظاهرات الرافضة لخطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف القضاء

- غالانت يتوعد من الحدود مع لبنان بالرد على المسؤولين عن تفجير مجدو

- مستشار ألمانيا يؤكد تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل

- البيت الأبيض لا يدعو نتنياهو للزيارة

"القدس":

- 4 شهداء بينهم طفل و20 إصابة في جنين

- إعدام الاحتلال للشاب نضال خازم... جريمة جديدة توثقها عدسة الكاميرا

- الرئاسة: المجزرة تهدف لتفجير الأوضاع

- فصائل تدين الجريمة

- إسرائيل ترفع حالة التأهب وتنشر القبة الحديدية

- واشنطن تدعم مخطط هرتسوغ ومستاءة من تعديل قانون الانفصال

- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ... مداهمات واعتقالات وهدم وإخطارات

- الأسرى يواصلون "العصيان"... اقتحام سجن نفحة وإغلاق الأقسام واستمرار الإرباك الليلي

- "المنفذ حي وفي مكان آمن"... "المنار": "قوة الجليل. الذئاب المنفردة" هي المسؤولة عن عملية مجدو

غالانت: سنرد في الوقت المناسب

- لمواصلة تغيير معالم المدينة ومحيطها... مشاريع إسرائيلية في القدس الشرقية

- تخللها إغلاق طرقات وشجارات عنيفة... تجدد التظاهرات الاحتجاجية في عدة مناطق إسرائيلية

- التوسع الاستيطاني "لا يساهم في دفع السلام"... المستشار الألماني ينتقد خطة حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء