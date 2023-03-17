  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرلمان العربي يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد شعبنا

الجمعة 17 مارس 2023 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد شعبنا



القاهرة/سما/

ا- دعا البرلمان العربي إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، محذرا من عواقب هذا التصعيد الخطير الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتفجير ساحة الصراع، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة منذ توليها الحكم، وتوفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة، التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين أمس الذي أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، منهم في حالة خطيرة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، والبرلمانات الدولية والأوروبية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم حكومة اليمين المتطرفة، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له.

#البرلمان العربي

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة الاحتلال : الجيش مصمم على القضاء على جمهورية الجهاد الاسلامي شمال الضفة

اربعة شهــــــــداء و18 إصابة بعملية اغتيال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

من هو القائد نضال خازم الذي اغتاله الاحتلال الاسرائيلي في جنين؟

أسعار صرف العملات

جيش الاحتلال : تم تصفية عناصر خطرة من الجهاد الاسلامي في جنين

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

"الجهاد": الاحتلال سيدفع ثمن اغتياله مجاهدي السرايا في جنين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-17_14-06-57

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية

20230317122607

سموتريتش يتجه لتنفيذ "خطة الحسم" لضم الضفة

تقييم استخباراتي إسرائيلي: الضفة مصدر التصعيد الرئيسي في الوقت الحالي

عملية مجدو .. تفاصيلٌ جديدةٌ : العبوّة الناسفة كبيرةٌ جدًا ومصنّعة بروسيا

عاروري

"هآرتس" : التنظيمات بالمنطقة تحاول ربط ساحات الصراع مع بعضها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية