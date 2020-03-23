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اليوم.. استعادة جثمان الشهيد سفيان الخواجا من رام الله

الجمعة 17 مارس 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم.. استعادة جثمان الشهيد سفيان الخواجا من رام الله



رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، الجمعة، أن سلطات الاحتلال قررت إعادة جثمان الشهيد سفيان نواف الخواجا، من بلدة نعلين غرب رام الله.

وقالت الهيئة ، "انه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا من بلدة نعلين بمحافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الجمعة".

وإضافت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن الشهيد سفيان الخواجا استشهد برصاص جيش الاحتلال بتاريخ 2020-03-23 .

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