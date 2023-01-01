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أولمرت يدعو زعماء العالم إلى نبذ نتنياهو

الجمعة 17 مارس 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت يدعو زعماء العالم إلى نبذ نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

 حث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت زعماء العالم على نبذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإظهار أنهم "يحتقرون" خطط الحكومة لإصلاح القضاء.

وقال أولمرت في مقابلة مع القناة 12 إن "أي زعيم يعرف نفسه على أنه صديق لإسرائيل يجب أن يعارض الحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن "الحكومة الإسرائيلية معادية لإسرائيل وأنا أحثكم على ازدراء رئيس الوزراء".

وأكد أولمرت أن إسرائيل "لا يمثلها الشخص الذي سيقضي على الأسس الديمقراطية لدولة إسرائيل"، مشيرا إلى أنه من خلال ظهور نتنياهو الأخير يبدو أنه "يعاني من انهيار عصبي".

يذكر أن ائتلاف نتنياهو، وهو مجموعة من الأحزاب القومية المتطرفة والمتشددة، قد تقدم بتشريعات تهدف إلى إضعاف محكمة العدل العليا، ومنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، والسماح للبرلمان بحماية القوانين من الرقابة القضائية.

وقال التحالف إن الخطة هي إجراء طال انتظاره، لكن منتقدين يقولون إن الخطة ستدمر نظام الضوابط والتوازنات الهش في إسرائيل من خلال تركيز السلطة في أيدي الأغلبية البرلمانية، وإنها محاولة من قبل نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، للهروب من العدالة

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