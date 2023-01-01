اتهام إسرائيليَين بالإرهاب بعد استهداف مسجد سيدنا علي بالزجاجات الحارقة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اعتقال اثنين من سكان تل أبيب وتقديم لائحة اتهام بحقهما، بعد أن استهدفا مسجد سيدنا علي في هرتسليا بزجاجات حارقة، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وخططا بالاعتداء على مواطن عربي حتى الموت.

وفي بيان صدر عن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، جاء أن لائحة الاتهام بحق المعتقلين وهما شاب يبلغ من العمر 19 عاما يدعى ليعاد أوحانا وفتى يبلغ من العمر 16 عاما تفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر اسمه، تشمل "ارتكاب أعمال إرهابية".

وقال الشاباك إنه يرصد تصاعدا في "الدوافع القومية" لدى الإسرائيليين بـ"العمل ضد العرب" في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي نفذها المستوطنين في حوارة نهاية شباط/ فبراير الماضي، بعد عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطنين، مشيرا إلى أن ذلك "يشكل خطرا على أمن الدولة".

وأكد البيان أن التحقيقات أثبتت أن دوافع الهجوم على مسجد سيدنا علي كانت قومية، وأفاد بأن لائحة الاتهام تضمنت "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية (الحرق العمد للمزارات الدينية)، والعمل الإرهابي المشترك المتمثل في الحرق العمد، والاستخدام المشترك للسلاح لأغراض إرهابية".

وأوضح البيان أن اعتقال المتهمين جرى "في الأيام الأخيرة"، وذلك في أعقاب "نشاط استخباراتي لجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة مكافحة الجريمة الشرطية في منطقة اليركون التابعة للواء تل أبيب"، بحسب ما جاء في البيان.

خططا لإعدام مواطن عربي

وشدد البيان على أنه "خلال التحقيق الذي أجراه الشاباك، اتضح أن المشتبه بهما متورطان في ما نسب إليهما من جريمة (محاولة إحراق مسجد سيدنا علي)، وتم جمع أدلة تكشف أن محاولة إحراق المسجد تمت بدافع قومي".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططا كذلك لتنفيذ جريمة إعدام ميداني بحق مواطن عربي، "لكنهما تراجعا عن الفكرة وقررا تنفيذ هجوم على مسجد. وبعد فحص المساجد في منطقة تل أبيب، قررا استهداف مسجد سيدنا علي"، في قرية الحرم المهجرة التي أقيم على أنقاضها مدينة هرتسليا.

وأضاف البيان أنه "مع انتهاء التحقيق من قبل الشاباك، قدم النيابة العامة في منطقة تل أبيب، إلى المحكمة المركزية في المدينة، لائحة اتهام ضد الاثنين بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية (الحرق العمد للمزارات الدينية)، والعمل الإرهابي المشترك المتمثل في الحرق العمد، والاستخدام المشترك للسلاح لأغراض إرهابية".وجاء في طلب الاعتقال الذي قدمته النايبة العامة للمحكمة أن الاثنين عملا على "تصنيع زجاجات المولوتوف الحارقة لتنفيذ خطة الحرق العمد للمسجد"، وقالت النيابة إن "جريمة الحرق العمد جريمة تنطوي على خطر حقيقي ليس فقط على المكان المطلوب إحراقه، ولكن على البيئة المحيطة".

وأشارت إلى أنه "لو كانت خطة المتهمين قد تحققت بالكامل واشتعلت النيران في المسجد، لكان ذلك قد أدى إلى تصعيد أعمال العنف الشديدة في المجتمع الإسرائيلي، على خلفية دينية - قومية". وقال الشاباك، في بيانه، إن "هذه الأعمال التي يتم تنفيذها بدوافع قومية تشكل خطرا على أمن الدولة".

وكشف الشاباك في بيانه أنه يرصد "تصاعد الدوافع للعمل ضد العرب (على حد تعبيره، في إشارة إلى تنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف العرب) منذ الاضطرابات في حوارة (في إشارة إلى العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وما تبعها من اعتداءات إرهابية للمستوطنين)، بما في ذلك المدن المختلطة داخل البلاد".

وادعى الشاباك أنه يعمل على "على استنفاد كل الأدوات الموجودة تحت تصرفها من أجل إفشال هذه النوايا في وقت مبكر". علما بأن الاعتداءات الإرهابية اليهودية تتصاعد على مواقع دينية إسلامية ومسيحية وممتلكات عربية في إسرائيل والضفة الغربية في إطار ما يطلقون عليه "تدفيع الثمن".

وبني المسجد سيدنا علي في القرن الخامس الهجري تكريمًا لعلي بن عليل المعروف بابن عليم، حفيد عمر بن الخطاب، ويقع على شاطئ البحر المتوسط، في قرية علي أو قرية الحرم، التي هجر أهلها ودمرتها العصابات الصهيونية عام 1948.

وما زال المسجد قائما إلى اليوم ويقصده الفلسطينيون على الدوام لأداء الصلاة فيه خصوصا في أيام الجمعة من كل أسبوع، بهدف الحفاظ على هوية المكان ورمزيته التي تؤكد على الوجود العربي الفلسطيني.

ويتكون المسجد من ساحة داخليّة وستة أروقة، وتقع الغرفة التي دفن بها علي بن عليل في الجهة الجنوبية للمسجد، وفي جهاتها الثلاث الباقية، الشرقيّة والغربيّة والشماليّة، أقيمت ثلاثة أروقة، وفي الوسط توجد ساحة واسعة ومكشوفة تتّسع لمئات المصلين.