مباحثات أردنية فلسطينية للعمل على مضاعفة الكهرباء المصدرة إلى فلسطين

رام الله / سما /

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إن بلاده تعمل على مضاعفة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى فلسطين والبالغة حاليا حوالي 80 ميغاواط.



وأضاف الخرابشة في تصريح للصحفيين عقب مباحثات أجراها مع وفد فلسطيني برئاسة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم أن محطة الرامة التي افتتحت في الجانب الأردني في شهر أغسطس العام الماضي عملت على رفع قدرة تزويد الأشقاء الفلسطينيين بالكهرباء من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط ويجري العمل حاليا على زيادة مستويات التعاون في مختلف مجالات الطاقة.



وأعرب عن أمله الانتقال إلى مرحلة مضاعفة قدرة التوليد الكهربائي لدى الجانب الفلسطيني، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم جميع أشكال الدعم الممكن الذي يحتاجه الفلسطينيون في هذا المجال للارتقاء بالنظام الكهربائي في فلسطين.



وأشار الخرابشة إلى أن المباحثات مع الجانب الفلسطيني تأتي في إطار توصيات اللجنة العليا الأردنية - الفلسطينية لزيادة التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين في مختلف مجالات الطاقة خاصة تزويدهم بالطاقة الكهربائية، معربا عن أمله في الارتقاء بمجالات التعاون إلى مستويات أفضل بين البلدين وتحديدا في بناء القدرات الفلسطينية في مجال الطاقة وصولا إلى منظومة كهرباء فلسطينية متكاملة.



من جانبه، قال ملحم في تصريح مشترك مع الوزير الخرابشة إن الجانب الفلسطيني يعمل وفق استراتيجية تنص على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على مصدر واحد فبدأ عام 2008 باستجرار 20 ميغاواط كهرباء من الأردن، ومن ثم 40 ميغاواط، تبعها عام 2022 برفعها إلى 80 ميغاواط ، وتهدف المرحلة الرابعة إلى زيادة الطاقة المستوردة من الأردن لتصل إلى 160 ميغاواط وفقا لتطور الأحمال في الجانب الفلسطيني.



وأكد ملحم الحاجة إلى استكمال البنية التحتية في فلسطين لإيصال الكهرباء الواردة من الأردن إلى محافظات فلسطينية أخرى.



وقال: "إن الوفد الفلسطيني يزور الأردن لاستكمال بحث مجالات التعاون خاصة في مجال الطاقة وتعزيز الربط الفلسطيني - الأردني الذي وصل حاليا إلى مدينة رام الله والكثير من تجمعاتها السكانية ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون لإيصال الكهرباء إلى جميع محافظات فلسطين".



وأضاف: "إن المباحثات ركزت أيضا على تبادل الخبرات والتدريب في مجالات الطاقة كافة خاصة في مجال الكهرباء واستيراد المشتقات النفطية عبر الأردن بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة في فلسطين ويعزز انفكاكها عن شبكة الاحتلال الإسرائيلي".



بدوره، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة إن الشركة تتابع أوجه التعاون لتزويد الجانب الفلسطيني بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من خلال محطة الرامة بإضافة محول بقدرة 80 ميغاواط في المحطة لتعزيز موثوقية تزويد الطاقة الكهربائية بما يؤهلهم لزيادة الاعتمادية على الجانب الأردني.



وأضاف الرواشدة: "إن شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع الجانب الفلسطيني تعمل على رفع القدرات التدريبية للأشقاء الفلسطينيين لسد احتياجاتهم التدريبية ودعم خططهم المستقبلية واحتياجاتهم المتزايدة لطاقات كهربائية إضافية".