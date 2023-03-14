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مقتل امرأة في حيفا

الجمعة 17 مارس 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل امرأة في حيفا



القدس المحتلة / سما /

عُثر على جثة امرأة، تبلغ من العمر 31 عامًا، من سكان مدينة حيفا في منزلها وهي فاقدة للوعي وعلامات عنف على جسدها، من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء"، والذي تلقي بلاغا في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة.

و ضحية الجريمة امرأة من المجتمع اليهودي.

وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات الأولية، أقر الطاقم الطبي وفاتها. وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وتبين في المرحلة الأولى من التحقيق وجود اشتباه بارتكاب جريمة قتل تورط فيها زوج الضحية، وعمره 35 عاما.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، في الساعات الأولى من الصباح ، اتصل الزوج إلى مركز الاستعلامات 101 التابع لمؤسسة نجمة داود الحمراء وأبلغ أنه ضرب زوجته.

ووجد الطاقم الطبي الذي وصل مع قوات الشرطة، والتي استُدعيت أيضا إلى المكان، الشابة وعليها علامات عنف على جسدها وضربة بالمطرقة على رأسها، وكشف الفحص الأولي أن الزوج، على ما يبدو، خنق زوجته وضربها بمطرقة على رأسها، في حين وُجد أطفالهما الثلاثة في المنزل.

وقال مسعف من "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، انضممنا إلى قوات الشرطة ودخلنا الشقة. كانت المرأة فاقدة للوعي مع كدمات على جسدها. أجرينا فحوصات طبية، لكن لم يكن لديها أي علامات على الحياة ولم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاتها".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن تفاصيل أخرى لغاية الآن.

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