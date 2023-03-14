  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم ال 32.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

الجمعة 17 مارس 2023 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم ال 32.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون



رام الله / سما /

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

الأكثر قراءة اليوم

من هو القائد نضال خازم الذي اغتاله الاحتلال الاسرائيلي في جنين؟

صور : طيار الرئيس ياسر عرفات يسرد تفاصيل اول رحلة لمطار غزة ومغامرات “ابو عمار”

التربية: مؤشرات ايجابية لعودة الدوام واجتماع لتحديد مواد التوجيهي الأحد

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والفرق المتأهلة

رئيس الإمارات يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة

مستشار اشتية: لدينا عجز بالموازنة يقدر بـ300 إلى 400 مليون شيكل شهرياً

الأسد: الرياض اتخذت منحى مختلفا تجاه دمشق منذ سنوات ولم تتدخل في شئوننا

الأخبار الرئيسية

اذاعة الاحتلال : الجيش مصمم على القضاء على جمهورية الجهاد الاسلامي شمال الضفة

69DD3718-BE06-443B-8A9A-594410C110B7

اربعة شهــــــــداء و18 إصابة بعملية اغتيال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

غالنت

تقديرات إسرائيلية تكشف : هذه أصول منفذ تفجير مجدو ..

سنصل لمن أرسل المنفذ وسنرد في الوقت المناسب .. غالانت يتحدث عن عملية مجدو المعقدة

image_processing20230314-1071-vi5ego

أبرز التحليلات العبرية حول عملية "مجدو".. لماذا لم يفجر المنفذ الحزام الناسف الذي كان بحوزته ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية