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الطقس: اجواء ربيعية معتدلة والحرارة فوق معدلها بثلاث درجات

الجمعة 17 مارس 2023 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء ربيعية معتدلة والحرارة فوق معدلها بثلاث درجات



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

غدا السبت تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى باقي المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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