جيش الاحتلال : تم تصفية عناصر خطرة من الجهاد الاسلامي في جنين

القدس المحتلة/سما/

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس ، بيانًا، بعد تنفيذه عملية عسكرية في جنين، أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: " في ختام حملة أمنية مشتركة لقوات الأمن تم تحييد مطلوبيْن كانا مسلحيْن، في مدينة جنين".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أحد المطلوبين الذين قتلا هو نضال أمين حازم، ناشط في الجهاد الإسلامي، مقيم في مخيم جنين وكان مسؤولا عن تفعيل أنشطة إرهابية ملموسة". وفق زعمه

وأضاف، " أما المطلوب الثاني فهو يوسف ابو اشرين، ناشط في الجهاد الإسلامي، مقيم في مخيم جنين، متورط في أعمال إرهابية من ضمنها انتاج عبوات ناسفة وإطلاق نار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي". حسب قوله

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تحييد مشتبه فيه ثالث بعد محاولته الاعتداء من خلال جسم حديدي كبير على قوات الاحتلال.

وأكد في البيان، أنه خلال الحملة العسكرية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه المسلحين الذين بادروا إلى إطلاق النار صوبها ورصدت إصابات. في حين لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وفق قوله

وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: "قوات الاحتلال ستستمر بالعمل على إحباط الارهاب والحفاظ على أمن إسرائيل". وفق البيان