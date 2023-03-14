اذاعة الاحتلال : الجيش مصمم على القضاء على جمهورية الجهاد الاسلامي شمال الضفة

القدس المحتلة/ سما/

قالت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان عملية الاغتيال التي تمت اليوم أدت الى قتل القائد في سرايا القدس نضال خازم، الذي كان هدفا لقوات "اليمام" خلال النشاط العسكري في جنين اليوم والذي اعتبرته الأجهزة الأمنية في إسرائيل أحد أهم قادة المقاومة بالضفة



ونقلت الاذاعة عن مصادر أمنية في دولة الاحتلال قولها أن "الجيش مصمم على القضاء على جمهورية الجهاد الإسلامي في شمال الضفة والتي تحاول نشر مجموعاتها إلى جنوب الضفة والوسط وعمليات الاغتيال الأخيرة ذات فعالية كبيرة".



واستبعدت المصادر الامنية الاسرائيلية اي تدخل من قطاع غزة في الاحداث الجارية بالضفة موضحة "غزة ستحافظ على الهدوء ولا مصلحة لحماس بالتصعيد والرسائل التي تصل من الوسطاء مطمئنة ولا تشير إلى تصعيد محتمل".