  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن دماءهم ستزيد مقاتلينا صلابة في مواجهة العدوان

الخميس 16 مارس 2023 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن دماءهم ستزيد مقاتلينا صلابة في مواجهة العدوان



غزة / سما/

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، شهداء مدينة جنين الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم خلال عملية اغتيال صهيونية جبانة وسط المدينة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري:" سرايا القدس تنعى شهداء جنين الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم خلال عملية اغتيال جبانة وسط مدينة جنين، وعلى رأسهم الشهيد المجاهد/ "نضال أمين خازم"(28 عامًا) أحد القادة الميدانيين في كتيبة جنين، والشهيد المجاهد/ "يوسف صالح شريم" (29 عامًا) من كتائب القسام.

وشددت السرايا على أن دماء الشهداء ستكون دافعاً لمواصلة خيار الجهاد والمقاومة، وستزيد مقاتلينا صلابة في مواجهة العدوان.

واستشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".

الأكثر قراءة اليوم

عملية مجدو: "اسرائيل" تفكر في كيفية الرد والجيش اللبناني يتابع..

هرتسوغ: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم

صور : طيار الرئيس ياسر عرفات يسرد تفاصيل اول رحلة لمطار غزة ومغامرات “ابو عمار”

من هو القائد نضال خازم الذي اغتاله الاحتلال الاسرائيلي في جنين؟

مصر تستضيف اجتماعًا أمنيًا خماسيًا الأحد المقبل لمحاولة تخفيف التوتر قبل شهر رمضان

الكشف عن خيارات المقاومة للتصدي لقرار حكومة الاحتلال بتطبيق قانون إعدام الأسرى

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

اذاعة الاحتلال : الجيش مصمم على القضاء على جمهورية الجهاد الاسلامي شمال الضفة

69DD3718-BE06-443B-8A9A-594410C110B7

اربعة شهــــــــداء و18 إصابة بعملية اغتيال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

غالنت

تقديرات إسرائيلية تكشف : هذه أصول منفذ تفجير مجدو ..

سنصل لمن أرسل المنفذ وسنرد في الوقت المناسب .. غالانت يتحدث عن عملية مجدو المعقدة

image_processing20230314-1071-vi5ego

أبرز التحليلات العبرية حول عملية "مجدو".. لماذا لم يفجر المنفذ الحزام الناسف الذي كان بحوزته ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية