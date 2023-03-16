سرايا القدس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن دماءهم ستزيد مقاتلينا صلابة في مواجهة العدوان

غزة / سما/

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، شهداء مدينة جنين الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم خلال عملية اغتيال صهيونية جبانة وسط المدينة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري:" سرايا القدس تنعى شهداء جنين الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم خلال عملية اغتيال جبانة وسط مدينة جنين، وعلى رأسهم الشهيد المجاهد/ "نضال أمين خازم"(28 عامًا) أحد القادة الميدانيين في كتيبة جنين، والشهيد المجاهد/ "يوسف صالح شريم" (29 عامًا) من كتائب القسام.

وشددت السرايا على أن دماء الشهداء ستكون دافعاً لمواصلة خيار الجهاد والمقاومة، وستزيد مقاتلينا صلابة في مواجهة العدوان.

واستشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".