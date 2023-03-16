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المدلل: جريمة جنين تشكل صفعة جديدة للمراهنين على اجتماعات "العقبة وشرم الشيخ"

الخميس 16 مارس 2023 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل: جريمة جنين تشكل صفعة جديدة للمراهنين على اجتماعات "العقبة وشرم الشيخ"



غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، اليوم الخميس 16/3/2023م، أن جريمة جنين الجديدة تضاف الى السجل الاسود للاحتلال الصهيوني والحافل بجرائم ومجازر لم ولن تتوقف.

وقال القيادي المدلل في تصريح صحفي تعقيباً على جريمة الاغتيال في جنين:" إن هذه الجريمة الجديدة صفعة جديدة فى وجه المراهنين على اجتماعات العار فى العقبة وشرم الشيخ القادم وهى محاولة يائسة من قبل الاحتلال لإنهاء المقاومة وكسر ارادة جنين منبع الثورة والمقاومة".

وشدد على أن هذه الجرائم سوف تزيد من دافعية المقاومة والمقاومين لفعل مقاوم اكثر قوة وايلاماً للإحتلال، مؤكداً أن خيارات المقاومة متعددة، ولن يفلح الاحتلال فى ثنى عزيمة شعبنا بارتكابه لهذه الجرائم.

وأشار القيادي في الجهاد إلى أن هذه الجريمة تؤكد رد الاحتلال على كل المتهافتين هؤلاء الذين يعطون الضوء الاخضر للاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم ضد شعبنا، مبيناً أن المطلوب فلسطينياً التوحد حول خيار شعبنا الذى تيقن أنه الخيار الوحيد لردع جرائم الاحتلال ودحره عن ارضنا، خيار المقاومة ووحدة البرنامج المقاوم

واستشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".

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