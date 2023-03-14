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"فتح" تنعى شهداء جنين الأربعة وتحمّل الاحتلال مسؤوليّة جرائمه المتواصلة

الخميس 16 مارس 2023 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تنعى شهداء جنين الأربعة وتحمّل الاحتلال مسؤوليّة جرائمه المتواصلة



رام الله/ سما/

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) شهداء جنين الأربعة الذين استُشهدوا نتيجة لجريمة إعدام نفّذتها قوّة خاصّةٌ تابعة لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، في مدينة جنين.

وأكّدتْ، "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، أنّ جريمة الإعدام التي ارتكبها جيش الاحتلال لن تُرهب جماهير شعبنا، مضيفةً أنّ منظومة الاحتلال تسعى مِنْ خلال عدوانها الهمجيّ على شعبنا إلى تصدير أزماتها الداخليّة، واستكمال مخططاتها الاستعماريّة- الإحلاليّة، المرتكزة على استخدام كافة الأدوات العدوانيّة والإرهابيّة، مُحمّلةً إياها مسؤوليّة وتداعيات جرائمها المتواصلة.

وبيّنت حركة "فتح" أنّ سياسة "جز العشب" التي يمارسها الاحتلال لن يكون مآلها إلّا الفشل، مؤكّدةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته حتّى انتزاع حقوقه الوطنيّة المشروعة، وأهمها حقّ إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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