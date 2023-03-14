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"الشعبيّة" تنعي شهداء جنين

الخميس 16 مارس 2023 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبيّة" تنعي شهداء جنين



غزة / سما/

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، شهداء جنين نضال خازم، وعمر عوادين، ويوسف شريم، ولؤي الزغير، الذين ارتقوا برصاص قوات العدو الصهيوني عصر اليوم.

وشدّدت الشعبيّة في بيان صحفي، على أنّ جرائم الاحتلال ما كانت لتصل إلى هذا الحد الخطير لولا حالة العجز العربيّة والتواطؤ الدوليّ والدعم والحماية الكاملة التي توفّرها الإدارة الأمريكيّة للاحتلال الصهيوني، ورهان قيادة السلطة على اللقاءات الأمنيّة التي لا تجلب لشعبنا سوى المجازر والدمار. 

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ شعبنا الذي قدّم أكثر من 90 شهيدًا منذ بداية العام الجاري، سيأخذ زمام المبادرة كما عادته ويواجه الفاشية الصهيونية وترسانة العسكريّة بكل ما أوتي من قوّةٍ وإمكاناتٍ متاحة.

ووجّهت الشعبيّة تحيّة فخر واعتزاز لكافة أبناء شعبنا وتشكيلاته المقاوِمة، مُشيرةً إلى أهمية الاستعداد لخوض معركةٍ طويلة مع هذا العدو لن تنته الا بهزيمة مشروعه الاستعماري، واستعادة أرضنا وحريتنا.

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