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ملحم: فلسطين تأمل باستيراد المحروقات من الأردن

الخميس 16 مارس 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: فلسطين تأمل باستيراد المحروقات من الأردن



رام الله/ سما/

 بحث رئيس سلطة الطاقة والموارد ظافر ملحم، مع زير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، زيادة كميات الكهرباء المصدرة إلى فلسطين.

وقال ملحم، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، في عمان، اليوم الخميس، "نتمنى أن يكون هناك مجال لاستيراد المحروقات من الأردن".

وأضاف أن الكهرباء الأردنية وصلت إلى شرق مدينة رام الله، حيث تسعى فلسطين لوصولها إلى جميع محافظاتها، كما تسعى مستقبلا إلى اتفاق لاستيراد المحروقات من الأردن.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من توسعة محطة تحويل كهرباء الرَّامة بالأغوار تهدف لمضاعفة تزويد الفلسطينيين بالطَّاقة الكهربائيَّة إلى 160 ميغاواط.

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