الرئاسة الفلسطينية: مجزرة الاحتلال الجديدة في جنين تهدف لتفجير الأوضاع

رام الله/ سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين اليوم الخميس، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من أبناء شعبنا، تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف، وهي استمرار للعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأضاف أبو ردينة أن هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، تؤكد أن إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها، خلافا لكل الجهود الدولية الساعية لمنع التصعيد في شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن إسرائيل وحدها تتحمل نتائج هذه السياسات العدوانية .

وقال أبو ردينة إن الإدانات لم تعد تكفي، والمطلوب هو إجراءات عملية على الأرض من قبل الإدارة الأميركية توقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.