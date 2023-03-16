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من هو القائد نضال خازم الذي اغتاله الاحتلال الاسرائيلي في جنين؟

الخميس 16 مارس 2023 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو القائد نضال خازم الذي اغتاله الاحتلال الاسرائيلي في جنين؟



نفذت قوة "إسرائيلية" خاصة، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، عملية اغتيال جبانة استهدفت فيها الشهيد نضال خازم أحد أبرز قادة سرايا القدس في كتيبة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص القوات الخاصة "الاسرائيلية" التي اقتحمت مخيم جنين.

وكشف مدير مستشفى جنين:وسام بكر في تصريحات إذاعية هوية الشهداء، وهم: نضال خازم وعمر عوادين ويوسف شريم

من هو الشهيد القائد نضال خازم:

-أحد القادة الميدانيين في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس

- مسؤول وحدة قوة البهاء الخاصة التابعة لكتيبة جنين

- ابن أخ المطارد فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن

-يطلق عليه المقاتل الشرس في كتيبة جنين

وفيما يلي صور للقائد نضال خازم نشرتها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس:

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