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الاحتلال الاسرائيلي يغتال مقاومين اثنين من سرايا القدس في جنين

الخميس 16 مارس 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يغتال مقاومين اثنين من سرايا القدس في جنين



جنين/سما/

اقتحمت قوات خاصة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، وسط مدينة جنين، حيث اغتالت مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين، واندلاع اشتباكات مسلحة في المكان.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال  أطلقت النار على شابين خلال اقتحام مدينة جنين، حيث جرى استشهادهم على الفور.

واوضحت أنه تم محاصرة قوة من المستعربين التابعة للاحتلال داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة جنين، وان جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة لإخلاء الجنود.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "أنه تم تصفية فلسطينيين اثنين خلال تبادل إطلاق نار في جنين".

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