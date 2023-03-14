  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأسد: الرياض اتخذت منحى مختلفا تجاه دمشق منذ سنوات ولم تتدخل في شئوننا

الخميس 16 مارس 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد: الرياض اتخذت منحى مختلفا تجاه دمشق منذ سنوات ولم تتدخل في شئوننا



وكالات / سما/

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.
وأوضح الأسد في مقابلة مع قناة “RT”، اليوم الخميس، أن سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي – إيراني مثلما كان الوضع في بعض المراحل ومن قبل بعض الجهات.
وفي وقت سابق أعربت سوريا عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بداية الشهر الجاري أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران، لافتا إلى أنه يوجد حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي لكن من المبكر الحديث عن ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل عملية التفجير في مجدو (صور وفيديو)

عملية مجدو: "اسرائيل" تفكر في كيفية الرد والجيش اللبناني يتابع..

هرتسوغ: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم

شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي: في الخدمة حتى آخر نفس

الكشف عن خيارات المقاومة للتصدي لقرار حكومة الاحتلال بتطبيق قانون إعدام الأسرى

غزة: الأونروا تصرف مدفوعات مالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي

الاحتلال الاسرائيلي يغتال مقاومين اثنين من سرايا القدس في جنين

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يغتال مقاومين اثنين من سرايا القدس في جنين

غالنت

تقديرات إسرائيلية تكشف : هذه أصول منفذ تفجير مجدو ..

سنصل لمن أرسل المنفذ وسنرد في الوقت المناسب .. غالانت يتحدث عن عملية مجدو المعقدة

image_processing20230314-1071-vi5ego

أبرز التحليلات العبرية حول عملية "مجدو".. لماذا لم يفجر المنفذ الحزام الناسف الذي كان بحوزته ؟

مصر تستضيف اجتماعًا أمنيًا خماسيًا الأحد المقبل لمحاولة تخفيف التوتر قبل شهر رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية