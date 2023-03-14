النائب العام بغزة:لا يوجد أي موقوف على خلفية عمله الصحفي أو على خلفية حرية

قال النائب العام المستشار د. محمد النحال: " أؤكد أمامكم ومن موقعي كنائب عام أنه لا يوجد هناك أي موقوف في قطاع غزة على خلفية عمله الصحفي أو على خلفية حرية الرأي والتعبير". جاء ذلك خلال لقاء حواري تفاعلي عقده في ديوانه، مع مجموعة من النخب الإعلامية في قطاع غزة، بحضور رئيس ديوانه المستشار/ حسني الهباش، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار/ أحمد السوسي، وذلك في إطار برنامج النيابة العامة الريادي خلال المرحلة (شركاء من أجل العدالة).



وأثنى النائب العام خلال كلمته، على الدور البارز والمقدّر لجميع الإعلاميين العاملين في الميدان، والذين لا يَألون جَهداً في البحث والتحرّي والاجتهاد للوصول إلى المعلومة الصحيحة والموثوقة، ويحملون على عاتقهم إيصال رسالة الحق والطمأنينة لجميع أفراد المجتمع، ودورهم الكبير في نشر القيم المجتمعية والحد من الجريمة، وأكد حرص النيابة العامة على تعزيز حرية الصحافة والإعلام، وبيّن أن هذه الجلسات تهدف إلى تعزيز الشراكة بين النيابة وجميع مكونات المجتمع، وكذلك الاستماع المباشر لهذا المكوّن المؤثر والمهم من مكونات شعبنا من إعلاميين وصحفيين، ومعرفة احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم.



وبدورهم، أشادت جميع النُّخَب الإعلامية التي حضرت اللقاء، بمبادرة النيابة لعقد اللقاء، وكذلك بمستوى الشفافية والمصداقية العالية التي تخلّلت اللقاء، ورفعت باستفساراتها وتوصياتها ومقترحاتها الفعّالة للنائب العام، وأكدت على ضرورة دوام التواصل مع النيابة العامة وجميع المؤسسات الحكومية؛ باعتبارهم الوِجهة الرسمية للحصول على المعلومة الموثوقة؛ والتي تدحض اللّغط، وتُنير طريق الحقيقة واقعاً ملموساً لأمن المواطن وطمأنينته.