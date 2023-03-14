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"الأوقاف" تعيد تشكيل لجنة زكاة رام الله والبيرة المركزية

الخميس 16 مارس 2023 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، اليوم الخميس، قرارا بإعادة تشكيل لجنة زكاة رام الله والبيرة المركزية، وتسليم اللجنة الجديدة مهام عملها.

وجرت مراسم استلام اللجنة الجديدة مهامها في مقر مديرية أوقاف رام الله والبيرة، والتي ضمت كلا من: ربحي دولة رئيسا، وعضوية كل من: عيسى زايد، ونوفل نوفل، وعزمي عيسى، وأشرف شلو، ووليد دار عواد، وفتحي عاصي، وعدنان شلش، وماجد غوشة.

وثمن مدير عام أوقاف رام الله وفيق علاوي، أداء اللجنة السابقة وما قدمته لخدمة الفقراء والمحتاجين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت تحقيقا للمصلحة العليا لتحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة.

وسلم علاوي اللجنة الجديدة مهام عملها وتقريرها المالي والإداري، مؤكدا أن الأوقاف ستكون من خلال صندوق الزكاة السند لجميع البرامج والمشاريع الخيرية، التي ستقوم بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة هذه الأيام.

ودعا أعضاء اللجنة الجديدة إلى الاستفادة من قرب حلول شهر رمضان المبارك، لبناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحلي والخارجي، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين بالمحافظة.

#وزارة الأوقاف

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