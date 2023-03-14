تقديرات إسرائيلية تكشف : هذه أصول منفذ تفجير مجدو ..

القدس المحتلة / سما /

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن منفذ تفجير مجدو الذي تم تصفيته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، على ما يبدو من أصول فلسطينية، حيث ينحدر من أحد مخيمات اللاجئين في لبنان، وقام بالتسلل إلى إسرائيل، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الأجهزة الأمنية تفحص أيضا إمكانية ضلوع حركة حماس في تفجير مجدو وإرسال المنفذ.

علما أن التقديرات الأولية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أشارت إلى أنه يتم الفحص والتحقيق إذا ما كان حزب الله على علاقة بتفجير مجدو، وذلك كون العبوة الناسفة التي استخدمت كانت تستخدم ضد قوات الجيش الإسرائيلي خلال احتلالها لجنوب لبنان.