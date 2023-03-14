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رئيس الإمارات يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة

الخميس 16 مارس 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الإمارات يوجه بتقديم 3 ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة



رام الله / سما /

 وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة جنوبي نابلس، والمتضررين بعد الأحداث الأخيرة التي تسبب بها المستوطنين في البلدة.


وستنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.


وعقدت دائرة البلديات والنقل، اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة والوفد الفلسطيني الذي ضم كلاً من سعادة معين ضميدي رئيس بلدية حوارة وجلال عودة ومحمد عبدالحميد، عضوي مجلس البلدية وعمار الكرد رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، كما بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين.

 ورحب الشرفاء بالوفد الفلسطيني، مؤكداً اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة.

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