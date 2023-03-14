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إصابة مواطن وإتلاف محاصيل زراعية جراء اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا

الخميس 16 مارس 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب مواطن بجروح، اليوم الخميس، جراء اعتداء للمستوطنين على المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن مجموعة من مستوطني "ماعون وخافات ماعون"، هاجموا المواطنين في قرية طوبا والمفقرة بمسافر يطا، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح ورضوض، وُصفت بالمتوسطة.

وفي السياق ذاته، أتلف مستوطنون محاصيل زراعية للأهالي في منطقة "قواويص"، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل القمح والشعير، ما تسبب بإتلاف جزء كبير من تلك المحاصيل، التي تعود لعدد من العائلات عُرف منها أبو عرام والحمامدة.

#مسافر يطا #محاصيل زراعية #المستوطنين #الخليل

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