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أبو الرب: الأوقاف تنتهي من استئجار سكن حجاج فلسطين في المدينة المنورة

الخميس 16 مارس 2023 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الرب: الأوقاف تنتهي من استئجار سكن حجاج فلسطين في المدينة المنورة



المدينة / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس لجنة استئجار سكن حجاج فلسطين حسام أبو الرب، إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، أنهت عملية استئجار سكن الحجاج الخاص بالمحافظات الشـــــــمالية بالمدينة المنورة، وفق المواصفات والمقاييـــس التي وضعتها اللجنة المختصة.

وأوضح أبو الرب في بيان صحفي، أن اللجنة توجهت إلى المملكة العربية السعودية قبل أيام، وضمت أعضاء اللجنة الفنية المختصة في الوزارة، إضافة إلى مندوبين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأضاف أنه تم استئجار فنادق مصنفة 4و5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية من الحرم النبوي الشريف، وتوفير جميع الخدمات الفندقية مع وجبة إفطار بوفيه مفتوح لمدة 4 أيام.

وأكد أبو الرب أن توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري أوصت بضرورة اختيار الفنادق القريبة التي تؤمن الراحة للحجاج.

وأشار إلى أن لجنة استئجار السكن عملت جهدها لما فيه مصلحة الحاج، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المستوى المميز الذي حققته دولة فلسطين في خدمات الحجاج على كل الصعد، خاصة قدرة الفنادق وجاهزيتها لاستقبال الحجاج وفق مواعيد دخول وخروج محددة.

وقال أبو الرب إن اللجنة ستتوجه إلى مكة المكرمة من أجل استكمال إجراءات استئجار سكن الحجاج في مكة المكرمة ومقر بعثة الحج الفلسطينية.

#وزارة الأوقاف #المدينة المنورة #حجاج فلسطين

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