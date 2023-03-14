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محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة"

الخميس 16 مارس 2023 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة"



وكالات / سما /

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل مسلسله "جعفر العمدة" الذي سيخوض به الماراثون الرمضاني 2023، مشيرًا إلى أن المسلسل يناقش قضية تعدد الزوجات من ناحية الموروثات الثقافية.

وأضاف محمد رمضان خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "DMC" المصرية: المسلسل يسلط الضوء على قضية تعدد الزوجات بطريقة عقلانية، وجعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة من حي السيدة زينب، لم يخرج من جلباب أبيه ومنطقته، وعنده صفات جيدة وأخطاء بشرية طبيعية، لكن ميزته أنه يعترف بها ويتداركها.

وتابع: "من الموروثات الخاطئة التي ورثها من أبيه وثقافته تعدد الزوجات، وده بنشوفه بشكل منطقي وعقلاني، وكل واحدة من زوجاته الأربعة فيها صفات إيجابية بيحبها، وهو في رحلة البحث عن ست فيها كل الصفات الحلوة وبدون عيب، وده بحث في السراب".

وأشار الفنان المصري إلى أن هناك صفات في جعفر العمدة تشبه شخصيته الحقيقية، على رأسها علاقة جعفر بأمه التي تشبه علاقة الفنان محمد رمضان بوالدته، كما يشبهه في أنه كتوم فمستحيل أن ترى خوفه أو غضبه، على حد قوله.

وبسؤاله عن المنافسة بينه وبين المسلسلات الأخرى في رمضان قال الفنان المصري: "المنافسة عظيمة والمستفيد الأول هو الجمهور الذي نتصارع جميعا عليه كي نكسب الجمهور ونحصل على رضاه، فالجمهور هو النجم. يا رب أحصل على رضاه".

وعن أعماله المقبلة قال محمد رمضان: سأقدم مسلسلا مع منصة، وهو مسلسل قصير عبارة عن 7 حلقات فقط بعد رمضان.

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

#جعفر العمدة #محمد رمضان #مسلسل

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