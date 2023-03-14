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امرأة تقتحم مطعما بسيارتها من أجل "بسكويته"

الخميس 16 مارس 2023 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة تقتحم مطعما بسيارتها من أجل "بسكويته"



وكالات / سما /

لم تتحمل امرأة عدم تضمن وجبتها السريعة قطعة البسكويت المفضلة لديها، فما كان منها إلا ذهبت إلى المطعم واقتحمته بسيارتها، متسببة بأذى مادي وإصابات كبيرة.

واعتقلت الشرطة ميلر، 50 سنة، بتهمة بإلحاق ضرر جنائي من الدرجة الأولى بالممتلكات والاعتداء الجسيم. ووفقا لقناة «فوكس نيوز» قال مدير مطعم «بوبايز» للوجبات السريعة للشرطة أن ميلر غضبت بشدة عندما اكتشفت عدم وجود بسكويتها المفضله وأنها بعد ذلك قادت سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات مقتحمة مدخل المطعم.

وقال المدير إن المطعم صحح الخطأ وأعطاها البسكويت، وأضاف الرجل إن المرأة هددت الموظفين قبل الحادث، بما في ذلك الاتصال بالمتجر والتهديد بقيادة سيارتها داخل المبنى. وكادت ميلر أن تصدم موظفة تبلغ من العمر 18 عامًا بسيارتها عندما اقتحمت مدخل بالمطعم. بعد ذلك هربت المرأة من مكان الحادث، وتوجهت جنوبًا حيث تم العثور على سيارتها الرياضية في وقت لاحق في منزلها مع تلف في مقدمتها.

وتم احتجاز المرأة في مركز احتجاز تشارلز بي ويبستر، حيث حصلت على كفالة بأكثر من 4000 دولار، ولم يكن واضحا ما إذا ظلت في الحجز أم لا.

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