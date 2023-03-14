"نوكيا" تطرح هاتفا ذكيا يمكن للمستخدم إصلاحه بنفسه

وكالات / سما /

تستعد شركة "نوكيا" الفنلندية للهواتف لطرح أول هاتف ذكي من نوعه في العالم يتيح لمستخدميه إصلاحه بأنفسهم، وفقا لشبكة "سي أن بي سي" الأمريكية.

وأوضحت الشبكة السبت، أن الهاتف "Nokia G22" الذي طورته الشركة المصنعة الفنلندية "HMD Global" يتميز بشاشة 6.5 بوصة وكاميرا رئيسية 50 ميغابكسل.

وقالت: "لكن الغلاف الخارجي للهاتف والأجزاء الداخلية هي التي تجعله مميزًا إذ يشتمل على ظهر بلاستيكي قابل لإعادة التدوير يمكن إزالته بسهولة لتبديل المكونات المكسورة".

وأشارت إلى أن الهاتف الذي سيتم تسويقه الشهر المقبل مزود بأدوات إصلاح من شركة "iFixit" الأمريكية ويمكن للمستخدم إزالة واستبدال الغطاء الخلفي والبطارية والشاشة ومنفذ الشحن.

وقال آدم فيرجسون، رئيس تسويق المنتجات في "HMD Global"، إن هذه العملية ستكلف في المتوسط أقل بنحو 30٪ من تكلفة استبدال هاتف قديم بآخر جديد.

ولفتت الشبكة إلى أن "شركات الهواتف الذكية العالمية تعمل بشكل متزايد على جعل الهواتف تدوم لفترة أطول وسط ضغوط من المنظمين لجعل الأجهزة الإلكترونية أكثر استدامة"، لافتة إلى أن "المشرعين في البرلمان الأوروبي، على سبيل المثال، يدعون لسن تشريع يجبر المصنعين على منح المستخدمين حق الإصلاح".

وذكرت الشبكة أن إصلاح الهواتف الذكية، على وجه الخصوص، أصبح أكثر تعقيدًا بسبب مدى إحكام غلق البطارية والمكونات الأخرى في الهاتف.

وبينت أن شركة "أبل" الأمريكية التي كانت مترددة منذ فترة طويلة في تغيير سياسات الإصلاح الخاصة بها، قررت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 إطلاق برنامج إصلاح الخدمة الذاتية الذي يتيح للعملاء شراء قطع غيار لإصلاح أجهزتهم الخاصة.

وفي أواخر العام الماضي، قامت "آيفون" بتوسيع هذا البرنامج ليشمل 8 دول أوروبية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وقال بين وود، المحلل الرئيسي في شركة "CCS Insight": "نظرًا لأن المستهلكين يطالبون بشكل متزايد بأجهزة أكثر استدامة وطويلة الأمد، فإن القدرة على إصلاح الهواتف الذكية بسهولة وبتكلفة معقولة ستصبح عاملا مميزًا رئيسيًا في السوق".

ووفقا لشبكة "سي أن بي سي"، فإن هناك عيبا واحدا في هاتف "Nokia G22" وهو أنه يفي فقط بمعيار "IP52" الخاص بمقاومة المواد الضارة، ما يعني أنه ليس محصنًا ضد أضرار الماء.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تسويق الهاتف الجديد في المملكة المتحدة في أوائل الشهر المقبل بسعر حوالي 149.99 جنيه إسترليني (179 دولارًا) فيما يمكن شراء الأجزاء القابلة للاستبدال بشكل فردي من "iFixit".