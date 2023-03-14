اتحاد دير البلح يجدد عقود 7 لاعبين

الوسطى / سما /

أعلن نادي اتحاد دير البلح عن تجديد عقود 7 لاعبين, للحفاظ على استقرار الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي القادم 2023-2024.



وأكد النادي بقاء السباعي أحمد أبو ربيع, وحازم الهمص, ومحمد أبو شعيب, وعبد الكريم ريان, ونصار البحيري, ومحمد أبو عمران, وأحمد أبو ناجي.



وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة هاني المصدر, وضع بعض الأسماء للتعاقد معها خلال الفترة القادمة, لضمان الظهور بشكل قوي في دوري الأولى الموسم المقبل.



يشار إلى أن اتحاد دير البلح حصد لقب دوري الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الحالي, ليضمن التواجد في الأولى.